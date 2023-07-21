Garaj Nekropol Müzesi oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Doğu Garajı’ndaki Nekropol alanının müzeleştirilmesiyle ilgili işbirliği protokolü imzalandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Müzesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanları ve Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel katıldı. Başkan Böcek, kent tarihi ve turizmi açısından son derece önemli olan Doğu Garajı Nekropol Alanı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü ile müze olarak hizmet vereceğini söyledi. Müzede antik dönem Antalya’sının dini, etnik, ekonomik ve sosyo- kültürel yapısının tanıtılacağını belirten Başkan Böcek, “Çok büyük gayretlerle tamamladığımız bu eseri Antalya’mıza ve ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Nekropol Müzesinin 17 Yıllık Serüveni

Başkan Muhittin Böcek, Eski Doğu Garajı ve Halk Pazarı mevkii olarak bilinen alanda 17 yıl süren nekropolis müzesi serüveninin süreçlerini şöyle hatırlattı: “2005 yılında doğu garajı ve halk pazarı alanı düzenlemesi mimari proje yarışması açılıyor. 2008 yılında projenin inşaatına başlanıyor. Temel kazısında antik döneme ait mezar kalıntıları çıkıyor. Müze Müdürlüğü tarafından 2008-2010 yılında kurtarma çalışmaları yapılıyor. 865 mezar, 1018 envanterlik eser ve 2000’e yakın iskelet açığa çıkıyor. Nekropolis alan 22.02.2011'de 1. Derece arkeolojik sit alanı tescil ediliyor. Proje revize edilerek 17.12.2013 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanıyor. 20.02.2015 tarihinde Nekropol yapımı ihale ediliyor. 28.01.2016'da kültür ve ticaret merkezi ihale ediliyor. 14.03.2017'de Nekropol yapımı tasfiye ediliyor. Kültür ve ticaret merkezi; 18.03.2018’de bitmesi gerekirken 31.03.2019’da yüzde 50 seviyesinde tarafımızca devralındı. Yüzde 50’de devralınan iş ile birlikte Nekropol alanı içerisinde 3 adet, kültür ve ticaret merkezi alanı için 1 adet tamamlama ihalesi yapılarak 15.02.2022 tarihinde bitirildi.”

292 Milyon Liraya Mal Oldu

Projenin güncel fiyatlarla 291 milyon 973 bin TL’ye mal olduğunu açıklayan Başkan Muhittin Böcek, “İşte nihayet bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız protokolle alanını müzeleştirerek hizmete açacağız. Protokolümüzün Antalya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişten bugüne emek veren belediye başkanlarımıza ve herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Antalya'ya Hayırlı Olsun

Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise turizm 12 aya yayılması noktasında turizmi yeni destinasyonlar ile güçlendirmek istediklerini belirterek, “Antalya merkezimizdeki bu özel alanın ziyaret edilmesini istiyoruz. Kültürel mirasın korunması turizmin olmazsa olmasıdır. Projeyle ilgili süreci başlatan önceki dönem belediye başkanlarına ve sürecin tamamlanmasına fedakârca çalışan Muhittin Başkan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkesin beğeni ile gezebileceği Doğu Garajı Nekropol Alanı’nın güzel bir yeni destinasyon olarak Antalya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Böcek Kazıdan Çıkan Eserleri İnceledi

Konuşmalardan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı işbirliği protokolüne imza attı. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Antalya Müzesi’nde Doğu Garajı Nekrepol Alanı kazılarından çıkan eserlerin sergilendiği alanı gezdi.