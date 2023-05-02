GAP illeri için 'organik' çalıştay

Dicle Üniversitesi'nde GAP illerinde organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalıştayı düzenlendi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Dicle Üniversitesi, GAP Bölgesinin sahip olduğu organik tarım potansiyelini üretime dönüştürmek amacıyla üniversite, kamu, sanayi ve üretici birlikleri işbirliğinde yürüttüğü Ar-Ge, Eğitim, Üretim ve Markalaşma faaliyetlerini içeren “GAP İllerinde Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında “GAP İllerinde Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Çalıştayı” düzenledi.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayda GAP bölgesinde organik tarımın dünü, bugünü, geleceği, Türkiye’de organik gıda üretimi, Türkiye’de organik hayvancılığın gelişimi, Organik ürünlerde kontrol ve sertifikasyon süreçleri ile müteşebbislerin yapması gereken hazırlıklar, Organik ürünlerin pazarlanması ve değer zinciri geliştirme konuları tartışıldı.

GAP Organik Küme Derneği Başkanı ve Çalıştay Yürütücüsü Prof. Dr. Gültekin Özdemir yaptığı açılış konuşmasında organik tarımın gelişmesi hakkında bilgiler vererek, GAP organik küme projelerinden bahsetti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, Ziraat Fakültesi olarak 2009 yılında başlayan organik tarım serüveni içinde yer aldıklarını, organik tarımın hayatın ana faaliyeti olduğunu söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise yaptığı konuşmada, Diyarbakır’daki tarım çalışmalarından bahsederek, ülkemizin tarım potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi hakkında bilgiler vererek, misyonlarından örnekler verdi.

Son olarak konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, gıdanın ne kadar kıymetli olduğunun yaşanan pandemi, doğal afetler sonucunda daha iyi kavradığını vurgulayarak, kendilerinin de Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin projelerine her zaman sıcak baktıklarını söyledi.

Ayrıca, 2009 yılından bugüne Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen ve Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin paydaşları arasında yer aldığı GAP Organik Tarım Kümelenme Projesi sonucunda GAP Bölgesinde üretilen organik ürünlerden Ebrulim organik zeytinyağı, Derik Mezopotamya zeytinyağı, Pervari organik balı, Ekorez organik üzüm suyu, Şehr-i Nuh organik balı, Kilizi organik zeytinyağı, Harranatura Organik Nar ekşisi, Dr. Nar organik nar ürünleri, Dicle Üniversitesi organik tavuk ve Nagri Grapes organik üzüm ürünleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Çalıştaya destek veren ve katılım sağlayanlara plaket takdimi yapıldı.

Çalıştay sonunda tüm katılımcılar ile bölgenin organik tarımda mevcut durumu ile ileriye yönelik yapılması gereken stratejiler belirlendi.

Sonuçlar, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve GAP Organik Küme Derneği tarafından bir kitapçık haline getirilecek ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı bildirildi.