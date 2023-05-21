Ganita-Faroz ilgi odağı oldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun vizyon projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi, Trabzonluların ilgi odağı olmaya devam ediyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun hayata geçirdiği ve şehrin marka değerini yükselten Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi, Trabzonluların ve turistlerin uğrak yeri oldu. Her kesim tarafından oldukça beğenilen Ganita’da havaların ısınmasıyla adeta adım atacak yer kalmadı.

BAŞKAN ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Sahili tıklım tıklım dolduran Trabzonlular, "Yıllardır deniz şehrinde yaşadığımızı zannediyorduk. Ganita’nın yeni hali çok güzel oldu. Restoranlar, kafeler çok temiz. Misafirlerimizi gönül rahatlığıyla buraya getirebileceğiz. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Bize bu güzelliği sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

HER AYRINTIYI DÜŞÜNDÜK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bütünüyle yenilenen, estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen Ganita’yı geçtiğimiz günlerde iftiharla hizmete sunduklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Trabzon’u denizle buluşturacağız dedik ve sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önce Yalıncak Plajını hayata geçirdik. Daha sonra çocukluğumuzun geçtiği Ganita'ya eski günlerine döndürmek üzere çalışmalara başladık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte her ayrıntıyı düşündük. Ve görkemli bir törenle geçtiğimiz günlerde Ganita- Faroz projemizi halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi de Akçaabat’tan Yomra’ya kadar kesintisiz bir sahil projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Öte yandan Ganita açıldığı günden itibaren gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne oluyor. 19 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 19.30’da Ceren Ece Öksüz konser verecek. Hafta boyunca devam edecek birbirinden çeşitli konserler, Ganita’yı ziyaret edenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.