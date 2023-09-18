Gaming İstanbul için geri sayım başladı

Dünyanınen büyük 8 uluslararası oyun ve e-spor etkinliğinden birisi olan Gamingİstanbul (GIST) 22 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında Yenikapı’daki Prof. Dr.Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyunseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl yedincisi düzenlenecek Gaming İstanbul, 22-24 Eylül’de Türkiye'nin dört bir yanından gelen oyunseveri Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir arayagetirecek.

Her yıl oldukça renkli görüntülereve aktivitelere ev sahipliği yapan Gaming İstanbul, PC’den konsola, mobiloyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyunu ziyaretçilerlebuluşturuyor. Gaming İstanbul’da ziyaretçiler ayrıca ödüllü e-sporkarşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla biraraya gelecek. Yerli cosplay yetenekleri ise cosplay yarışmasında boygösterecekler ve ziyaretçilere renkli görüntüler sunacaklar.

Gaming İstanbul kapsamında ayrıcaoyun profesyonelleri için düzenlenen B2B etkinlik Indieway’de ise aralarında Execution Labs’ın Kurucu Ortağı Jason Della Rocca ve Remote ControlProductions’ın CEO’su Hendrik Lesser gibi oyun endüstrisinin önemli isimlerikonuşmacı olarak yer alacak.

15 BİN KİŞİYE PC GAME PASS

Oyun meraklılarına birçok sürpriz hazırlayan Gaming İstanbul’da bu sene15 bin ziyaretçiye Bethesda Game Studios’tan çıkan Starfield oyunu dahil yüksekkaliteli yüzlerce oyuna Windows bilgisayarlarda erişebilecekleri 1 aylık PCGame Pass veriliyor. Üç gün süreyle devam edecek Gaming İstanbul’da her günetkinlik alanına gelen ilk 5 bin kişi toplamda ise 15 bin kişi PC Game Passhakkı kazanacak. Gaming İstanbul’un ana sahnesinde oyuncular PC Game Passoyunları oynama fırsatı bulabilecek.