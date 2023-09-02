GameX 2023’te Ece Seçkin ile coşkusu

Bu yıl 17’nci kez düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2023’te gençlerin gözde pop yıldızlarından biri olan Ece Seçkin de sahne aldı.İSTANBUL (İGFA)- Genç yıldız, dijital oyun tutkunlarının buluşma noktası GameX 2023’deki PUBG Mobile standında hayranlarıyla buluştu. Binlerce gencin şarkılara eşlik ettiği konserde, Ece Seçkin dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan konserde, hayranları Ece Seçkin’e yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, konser sonrası yüzlerce genç fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2023’ün üçüncü gününde de binlerce oyun sever fuar alanına akın etti. En yeni dijital oyunlar ilk kez oyun tutkunlarıyla buluşurken, eğlence dolu fuar bugüne kadar sürecek.