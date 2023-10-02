Galle Park'ta sonbahar şarkıları söylendi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Galle Park’ta Grup Yolkestra tarafından “Galle Park Sonbahar Konserleri” düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - İçinde birçok ülkenin ve kültürün bahçesini barındıran Galle Park’ta sonbahar şarkılarının seslendirildiği konserler, 3 gün boyunca parka gelen Gazi şehirlilere keyifli anlar yaşattı.
Galle Park Amfi’de düzenlenen etkinlik beğeni topladı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren konserlerde vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Doğa ile sanatı bir araya getiren Galle Park’ta etkinlikler hafta sonları da devam edecek.
Ziyaretçilerine doğa ile iç içe bir ortam sunan, 190 bini yeşil alan olmak üzere 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Galle Park, kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelerle ev sahipliği yapmaya başladı. Parkın içinde ülke bahçeleri ülkelerin peyzajları ve bahçe kültürleri yansıtırken Macera Adası ise her yaştan ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi sağlıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Gençlerbirliği
|7
|11
|9. Erzurumspor
|7
|9
|10. Şanlıurfaspor
|7
|9
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Nottingham Forest
|7
|8
|12. Fulham
|6
|8
|13. Brentford
|7
|7
|14. Wolves
|7
|7
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Sevilla
|7
|7
|15. Mallorca
|8
|7
|16. Deportivo Alaves
|8
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3