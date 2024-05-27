Galatasaray şampiyon oldu, arabasını sarı kırmızıya boyadı

Galatasaray aşkı ile yanıp tutuşan Mardinli Kadir Aktar Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına sarı kırmızı arabasıyla katıldı.Şehmus EDİS / İZMİR (İGFA) - İzmir’de yaşayan 57 yaşındaki 5 çocuk babası oto kaportacısı ustası Kadir Aktar, arabasını Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına yetiştirmek için 1 hafta boyunca gece gündüz çalışarak sarı kırmızı rengine boyadı.

Galatasaray’ın Konyaspor’u 3-1 yenip 24.cü şampiyonluğuna ulaşması ardından sabahlara kadar sarı kırmızılı arabasıyla İzmir sokaklarında tur atarak şampiyonluğu kutladı.

Küçüklüğünden beri Galatasaray sevdalısı olduğunu belirten Kadir Aktar, Galatasaray tutkusu özenti değil yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Galatasaray aşkı için arabasını sarı kırmızıya boyadığını ifade eden aktar,” Galatasaray’a aşığım. Çok fanatiğim ama holigan değilim. Galatasaray’ın son 8. şampiyonluğunu hep bu şekilde arabamı süsledim keyifle zevkle yaptım. Mardinliyim İzmir’de yaşıyorum 5.çocuk babasıyım İzmir’de kaporta boya işleri yapıyorum. Dükkânımın kepenkleri bile tabela sarı kırmızıdır. Ben Galatasaray sevdalısıyım. Bana ait bir söz var. Özenti değil yaşam tarzımız Galatasaraydır.24.cü şampiyonluğunu sarı kırmızılı arabamla İzmir caddelerinde sabaha kadar tur atarak kutladım. Çocuk arabayı görünce fotoğrafını çekiyor. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı çocuklar Galatasaraylı oluyor” dedi.