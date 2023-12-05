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Galatasaray Başkanı Özbek’ten Çakır’a 'geçmiş olsun' ziyareti
YAŞAM 05.12.2023, 16:10
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır'ın babası Mustafa Çakır’a tedavi gördüğü hastanede 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat olan ve tedavisi süren Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın babası Mustafa Çakır’a dün Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
Mustafa Çakır, “Bugün hastanede ziyaretimize gelerek bizleri çok mutlu eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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