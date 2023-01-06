'Galaktik Tayfa' vizyona girdi

Rafadan Tayfa’nın son sinema filmi Galaktik Tayfa, görücüye çıktı. Filmin Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) galasına 2 bini aşkın sinemasever katıldı. Galaktik Tayfa’nın ön gösterimi her yaştan izleyiciden tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada mahsur kalan uzaylı Zobi’nin Rafadan Tayfa ile macerasını konu edinen film, bugün 81 ilde gösterime girdi.

TRT ortak yapımı olan Galaktik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle izleyiciyle buluştu.

BAKANLAR AİLELERİ İLE KATILDI

Galaktik Tayfa’nın galası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen AKM’de yapıldı. 2 bin 40 kişilik Türk Telekom Opera Salonu’ndaki galaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank, çocukları Elif Reyyan, İlhan Yahya ve Ayşe Betül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşi Pervin Ersoy ve çocukları Aslan Can ile Mehmet Reşat ile beraber geldi. Galaya, filmin ortak yapımcısı olan TRT’nin Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

Filmin ön gösterimi; kültür, sanat, teknoloji ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ak Parti milletvekilleri Mahir Ünal, Kenan Sofuoğlu, Serkan Bayram, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu galada yer aldı.

https://youtu.be/T0LNsWiILGQ

SPORCU VE SANATÇILAR GECEYE RENK KATTI

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sanatçılar Günseli Kato, Bekir Aksoy, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Bilimler Akadesimi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de geceye renk kattılar.

Film gösterimi öncesinde açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Rafadan Tayfa’nın Türkiye’nin bir markası olduğuna işaret ederek “Teknoloji ateşini, uzay ateşini çocuklarımızın gönlünde yakmayı başaracağız. O çocuklarımız da çok başarılı işlere imza atacak.” dedi. Bakan Varank’ın oğlu İlhan Yahya “Heyecanlıyım, en çok ‘Akın’ karakterini seviyorum.” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, filmin yapımcısı İsmail Fidan ile istişareleri sonucunda Teknolojik Tayfa fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da, Türkiye’nin Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, ilki 2 milyondan fazla izleyici aldığını ve ikincisi Göbeklitepe bizim tarihi yerlerimizi tanıtması açısından da çok çok önemli olduğunu kaydederek, "3,5 milyondan fazla bir izleyici almıştı. İnşallah Galaktif Tayfa ile 5 milyonu geçerek rekor kıracağız" diye konuştu.