‘Galaktik Tayfa’ Bursa Osmangazi’de seyirciyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilen TRT ile İSF Studios ortak yapımı ‘Galaktik Tayfa’ adlı sinema filmi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Bursalılar ile buluştuBURSA (İGFA) - Sevilen çizgi film Rafadan Tayfa’nın son sinema filmi ‘Galaktik Tayfa’, Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ücretsiz olarak gösterime sunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın daveti üzerine müzeye akın eden çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Fetih Müzesi’nin amfi alanında gerçekleşen Galaktik Tayfa sinema filmi büyük ilgi gördü.

Filmin kahramanları Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı konu alan filmi izlemeye gelen yüzlerce çocuk ve ailesi, müzeden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Çocukların gösterdiği ilgiden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Büyük bir hayran kitlesine ulaşan ‘Galaktik Tayfa’ filmi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla Osmangazi’mizde gösterildi. Çocuklarımızın mutluluğunu ve heyecanını anlatmaya kelimeler yetmez. Filmin gösteriminin müzemizde yapılmasına vesile olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.