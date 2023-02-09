Gaizantep'in sosyal tesislerinde yemek ikramı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'ne (MSM) bağlı tesislerde depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar için belli aralıklarla yemek dağıtımları gerçekleştiriliyor.GAZİANTEP (İGFA) -Deprem sonrası yaşanan mağduriyetleri azaltmak, evlerinden uzak kalan vatandaşların besin ihtiyacını karşılamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'ne bağlı 7 tesis tüm imkanlarını seferber etti.

Tesislerde, depremin ilk gününden bugüne düzenli olarak vatandaşlar için çorba, pilav, makarna ve tavuk gibi ikramların yanında 7/24 çay ve su servisi de yapılıyor.

Ayrıca bu tesislerin bazılarında vatandaşların barınma ihtiyacına da cevap veriliyor.