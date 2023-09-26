GAGİAD Kültür Sanat Festivali’nde geri sayım başladı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2 Ekim’de başlıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen GAGİAD Kültür Sanat Festivali, birçok farklı disiplini bir araya getiren çağdaş sanat sergilerini ve klasik müziğin başarılı yorumcularını sanatseverlerle buluşturacak.

Gaziantep’i kültür sanat alanında önemli bir merkez haline getirme vizyonuyla hayata geçirilen festival, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenleniyor.

Köklü ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Gaziantep’in Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olmasının yanı sıra “Yaşanabilir Şehirler” listesinde de üst sıralara tırmanmaya başladığını belirten GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, kentin gelişen yapısını kültür ve sanatla birleştirerek şehrin bu alandaki potansiyelini ortaya çıkartmak istediklerinin altını çizdi ve şunları söyledi: “GAGİAD Kültür Sanat Festivali bu anlamda önemli bir eşik. Gaziantep’in bir sanat şehri olabilmesi için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz bu festival ile kentimize, kültür ve gastronomi alanındaki bilinirliğe ek olarak ‘sanat şehri’ sıfatını kazandırmayı istiyoruz.”

GAGİAD’ın sanat danışmanı Yasemin Bay’ın genel sanat yönetmenliğinde hazırlanan GAGİAD Kültür Sanat Festivali, şehrin en güzel hanlarından biri olan Pürsefa Hanı’nda iki sergiye ev sahipliği yapacak. “Pür-hayâl” ve “...fakat kalbim seninledir” başlıklı sergiler 28 Ekim tarihine kadar izlenebilecek.