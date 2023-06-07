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Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne tam not

YAŞAM 07.06.2023, 11:15
Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 11’inci kütüphanesi olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu inceleyen Başkan Büyükkılıç, bu projenin Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, çocukların hem sosyalleşeceğine hem de donanımlı hale geleceğine vurgu yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirilecek olan Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu ziyaret etti.

Kocasinan İlçesi Bozantı Caddesi’nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin olacağı çok amaçlı Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun yapımına yönelik proje tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Ağaç yaş iken eğilir’ prensibi ile hayata geçirilen Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu açılışa hazır hale geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin 11’inci kütüphanesi olacak olan projeyi inceleyen Başkan Büyükkılıç, son durum hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç’a inceleme esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti. Bölümleri tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, sinema salonu, masal atölyesi, bilgisayar odası, kütüphane, çalışma odası, müzik atölyesi ve oyun grupları gibi sınıfları inceledi.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Bu nesil şanslı nesil, çocuklarımıza ne yapsak azdır. Beklenen kütüphanemiz, 11’inci kütüphane olarak çocuklarımız için hazır. Çocuklarımızın hem zihinsel hem de bedensel olarak gelişimlerini güzelleştirmek, artırmak, onlara katkı sağlamak amacıyla bu kütüphanemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu projesinde müzik, resim ve sinema atölyeleri, oyun alanları, kütüphaneleriyle, bilgisayar ortamıyla çocukların hem sosyalleşeceğine hem de donanımlı hale geleceğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kütüphanemiz, 15 bin civarında kitabımı ve ayrıca dijital kitaplarımızla birlikte şehrimize, yavrularımıza yakıştı. Kütüphanemizi hazır hale getirdik, çocuklarımız burada faaliyetlere başladılar. Yakın zamanda da tanıtmak amacıyla kamuoyu ile paylaşımda bulunacağımızı, vatandaşlarımızla birlikte o sevinci paylaşacağız. Emeği geçenlere, hayırsever destekli yapılan çalışmaya teşekkür ediyor, hayırseverimiz Fuat ağabeyimizi rahmetle anıyorum.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK PROJE

Memduh Büyükkılıç, bu projenin Türkiye’ye örnek olacağına işaret ederek, “Bunun örnek teşkil edeceğini ve bu tür beklentileri artırarak devam edeceğiz. Yine Millet Bahçemizin içerisinde Kültür Bakanlığımız ile birlikte yapmış olduğumuz bir kütüphane çalışması da hızla devam ediyor. Hayırlı, uğurlu olsun, açılışında buluşmak üzere” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kütüphaneye kayıt olmak için gelen vatandaşlar ve çocuklar ile de samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirirken, Osman isimli bir çocuk da kayıt yaptırmaya geldiğini söyledi. Çocukların anneleri de, “Böyle güzel imkânlar verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok mutlu oluyoruz. Her yerde çocuklara özel işler yapıyorsunuz. Kalbimiz sizinle” dediler. Büyükkılıç da, ‘ağaç yaş iken eğilir’ prensibini hatırlatarak, “Diğer kütüphanelerimizde de çocukları önemsiyoruz. Ağaç yaş iken eğilir derler. Milletimizin sağduyusuna, ferasetine güveniyoruz. Biz sizlere layık olursak ne mutlu diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

TANITIM TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Fuat Attaroğlu işbirliği ile yapımı tamamlanan Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi için, yakın zamanda tanıtım töreni düzenlenecek. Her yaştan ve çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar ve hizmetler sağlayacak olan bu özel proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 11’inci kütüphane olacak.

PROJEDE NELER VAR?

Proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane projesi olarak tasarlandı. Ayrıca, bahçesinde yer alan oyun grupları ve etkinlik alanı da çocuklar için hem eğitici hem öğretici nitelikte olurken, bina, oturum alanı 750 metrekare, etkinlik alanı da 350 metrekare ve zemin kattan oluşuyor.

Kütüphanenin, mini oyun odası, atölyeler, sinema salonu, çocuk oyun alanı ve kafeteryası bulunurken, proje bünyesinde kütüphane birimlerine hizmet verecek danışma, bekleme ve dinlenme bölümü, idari ofisler ve arşiv bulunuyor.

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