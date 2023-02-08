Fuar İzmir’e otobüs seferleri artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine yardım ulaştırmak amacıyla Fuar İzmir’e akın eden yurttaşlar ve gönüllüler için otobüs sayılarını ve sefer sıklıklarını artırdı. Ayrıca gönüllülerin rahat ulaşımı için gece boyunca çalışacak ücretsiz servisler konuldu.İZMİR (İGFA) - İzmirliler depremzedelere yardım için adeta tek yürek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Umut Hareketi kapsamında battaniyeden giyim eşyalarına, sobadan kuru gıdaya, yataktan çadıra tonlarca yardım malzemesi Fuar İzmir D Hol’de toplanıyor ve TIR’lara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, Fuar İzmir’e üç ayrı hatta çalışan otobüslerin sayılarını ve sefer sıklıklarını, yurttaşların ve gönüllülerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla artırdı.

610 No’lu Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garajı, 650 No’lu Fuar İzmir – Balçova ve 92 No’lu Fuar İzmir – Üçyol Metro hatlarında çalışan otobüslerin son sefer saatleri 20.00’den 24.00’e uzatıldı. 610 numaralı otobüsler, 07.00-20.00 saatleri arasında 12 dakikada bir; 20.00-24.00 saatleri arasında ise 20 dakikada bir servis yapacak. 650 numaralı otobüsler 07.00-24.00 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak. 92 numaralı otobüsler ise ihtiyaca göre anlık olarak beslenecek.

Gönüllülere ücretsiz gece servisleri Gece boyunca çalışan gönüllülerin transferi için ise Fuar İzmir’den 00.20, 02.20 ve 04.20 saatlerinde ücretsiz otobüsler kalkacak. Bu araçlar, Konak Bahribaba Aktarma Merkezi’nden 01.00, 03.00 ve 05.00’te hareket eden Baykuş hatlarıyla entegre olacak. Bu araçlar, talebe göre anlık olarak ek araçlarla beslenecek. Ayrıca bir adet de hizmet aracı acil ihtiyaçlar için hazır tutulacak.

Baykuş araçları körüklü oldu Yoğunluk dikkate alınarak, baykuş servislerinin tamamında körüklü otobüsler görev yapacak. Fuar İzmir’den Konak’a ulaşım motorize ekip ve hareket memurluğunun koordinasyonu ile takip edilecek.