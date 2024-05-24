Fuar İzmir'de çifte açılış

Bu yıl 11'incisi düzenlenen OLIVTECH-Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 2. İzmir Kahve Fuarı-Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Fuarlar kenti İzmir zeytin, zeytinyağı ve kahve tutkunlarını bir araya getirecek iki fuara ev sahipliği yapıyor. İZFAŞ tarafından 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 11. OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ ve TACTFAIR iş birliği ile 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılan 2. İzmir Kahve Fuarı-Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı Fuar İzmir'de başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şarman, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ticaret Bakanlığı temsilcileri, sektör temsilcileri, bürokratlar katıldı.

Merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın “İzmir fuarlar ve kongreler kenti olacaktır” sözlerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in Türkiye'nin fuarcılıkta öncü kenti olduğunu söyledi. Tugay, “Bu fuar da bizim için çok kıymetli ve Türkiye'nin gerçekten İzmir'den büyük beklentileri var. Bu beklentileri karşılama yolunda İzmir Ticaret Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odamız, İzmir Ticaret Borsamız, Ege İhracatçı Birliklerimiz, Bakanlığımız başta olmak üzere verilen destekler ve İZFAŞ'ın çabalarıyla bu yolu yürümekten gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Başkan Tugay, sektörün zeytin ve zeytinyağı için çabalarını mutlulukla takip ettiğini kaydetti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, kent fuarcılığının gelişmesi sadece katılımcı sayılarına bakılarak değerlendirilecek bir husus olmadığını belirterek, "Fuarın niteliği de en az katılımcı yoğunluğu kadar önemli. Sektörümüzün hedefi 2028 yılında 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak. Olivtech de bu hedefe büyük katkı sağlayacak" dedi.