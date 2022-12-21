Fransız mevkidaşından Bursa Osmangazi Belediye Başkanı'na taziye

Fransa’nın Romorantin Kenti Senatör Belediye Başkanı Jeanny Lorgeoux, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.BURSA (İGFA) - Bursa’ya bir dizi temaslarda bulunmak için gelen Fransa’nın Romorantin Kenti Senatör Belediye Başkanı Jeanny Lorgeoux, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Bursa Belediyeler Birliği’nin 2013 yılında Senatör Jeanny Lorgeoux'un davetlisi olarak Fransa’ya yaptıkları ziyaret sırasında tanışan iki başkanın, yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi, iki tarafı da oldukça mutlu etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, iki başkan uzun uzun sohbet edip adeta hasret giderdi. Bursa’ya geldiğinde Başkan Dündar’ın kısa süre önce babasını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Senatör Belediye Başkanı Jeanny Lorgeoux, ilk iş olarak Başkan Dündar’ın ziyaretine geldiğini belirterek Başkan Dündar’a taziyelerini iletti.

Fransız mevkidaşı ile yıllar sonra bu kez Bursa’da bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Dündar da, ziyaretinden ve taziye dileklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.