Frankfurt'ta 'altın elma' 7 dalda sahiplerini buldu

Frankfurt’ta Türk Sinema rüzgarı estiren 22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin kapanış gecesinde 7 dalda en iyilere ödülleri takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde En İyi Film ödülü’nü “Okul Traşı” filmi kazandı. Festivalin kapanış ve ödül töreni CineStar sinemasında oyuncu Şencan Güleryüz sunuculuğunda gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Film-San Vakfı’nın Türkiye Proje ortağı olduğu festivalin kapanış töreni, Festival başkanı Hüseyin Sıtkı’nın konuşmasıyla başladı. Daha sonra festival danışmanı Fehmi Yaşar konuşmasında, 2023 yılı itibarı ile festivale yeni bir kategori olarak “Senaryo yarışması” da olacağını açıkladı.

Bu yıl “Sesini Yükselt!” temasıyla başlayan festivalde en iyi film ödülünü kazanan “Okul Traşı” filminin yönetmeni Ferit Karahan ödülünü festival başkanı Hüseyin Sıtkı’dan aldı. Karahan ödülünü alırken yaptığı konuşmada, sinemaya nasıl başladığını anlattı. Karahan “ Ödüller ve festivaller bizi insanlara ulaştırmanın bir yolu. Bu festival de benim için öyle. Hem Frankfurt için hem de ülkemiz için önemli bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Resepsiyon sonrasında gerçekleştirilen Türk ve Alman yönetmenler ve yapımcıların bir araya geldiği toplantıya katılan Cansel Elçin, ünlü oyuncu Cüneyt Arkın’ı andı.

DİJİTALLEŞMENİN SİNEMAYA ETKİLERİ

Ardından “Dijitalleşmenin Sinemaya Etkileri” başlığında düzenlenen panele yapımcı Emre Oskay, Oyuncu Selen Uçer ve Ali Seçkiner Alıcı konuşmacı olarak katıldı. Dijitalin gelmesiyle aynı zamanda tüketimin artmasının sinemaya olumlu katkısının olduğunu söyleyen Oskay, dijitalin sektörün gelişmesine de katkıda bulunduğuna inandığını belirtti. Oyuncu Selen Uçer, oyuncu açısından bakıldığında dijital ile kalitenin geldiğini, senaryo ve oyunculukların arttığını kaydetti.

ÖDÜL ALANLARIN LİSTESİ En iyi Film : Okul Traşı – Yönetmeni Ferit Karahan

En İyi Yönetmen : Fikret Reyhan – Çatlak

En İyi Görüntü Yönetmeni : Orçun Özkılınç – Sardunya

En İyi Senaryo : Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı - Sen, Ben, Lenin

En İyi Müzik : Orçun Erdoğan - Bir Nefes Daha En İyi Kadın Oyuncu : Ayşe Demirel ve Emel Göksu – Koridor

En İyi Erkek Oyuncu : Ali Seçkiner Alıcı – Sardunya

Halil Babür – Beni Sevenler Listesi