Malatya Kent Konseyi Malatya’nın sosyal ve kültürel zenginliğine dair farkındalık oluşturmak için etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Sanatsal Çalışma Grubu tarafından Tarihçi-Yazar Nezir Kızılkaya tarafından hazırlanan “Fotoğraftaki Tarih: Malatya” programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Son yüzyılın Malatyası'na fotoğrafların diliyle şahit oldular.

Malatya Kent Konseyi’nde düzenlenen programa, Araştırmacı-Yazar Bülent Korkmaz, Gazeteci Nihat Abacı, Ressam, Fotoğraf ve Ahşap Yakma Sanatçısı Süleyman Turan, Gazeteci Abdullah Ergün, Gazeteci Burhan Karaduman, Fotoğrafçı Sanatçısı ve AkademisyenTuncay Özdemir, Fotoğraf Sanatçısı Bayram Ayhan ve fotoğraf severler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu Temsilcisi Ramiz Akar, Malatya Kent Konseyi olarak, 'Fotoğraftaki Tarih: Malatya' programına katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Tarihçi-Yazar Nezir Kızılkaya 1800’lü yılların sonlarından günümüze, Malatya’dan görünümler, önemli şahsiyetleri, tarihi olayları, günlük yaşam, spor, sanat, kültür vb. konularında fotoğrafların diliyle üç bölümden oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Kızılkaya, birinci bölümde “Şehrin Son Yüzyılının Tarihi”, ikinci bölümde“Şehirde İz Bırakmış Önemli Şahsiyetler” hakkında fotoğraflar eşliğinde biyografik bilgiler aktardı. Üçüncü bölümde ise, şehrin muhtelif noktalarının deprem öncesi ve deprem sonrası aynı şekil ve aynı açıdan çekilmiş fotoğrafları ile “Bir Varmış Bir Yokmuş” başlıklı bir sunum yapıldı.

Programın sonunda günün anısına ressam, Fotoğraf ve Ahşap Yakma Sanatçısı Süleyman Turan tarafından Tarihçi – Yazar Nezir Kızılkaya’ya Ahşap ’tan yapılmış Fotoğraf Makinesi hediye edildi. Tarihçi Yazar Nezir Kızılkaya ise, sunum sonrası kaleme aldığı “Malatya Basın Tarihi” ve “Gençler İçin Turgut Özal” kitabını programa katılan Bahar Aydemir ve Gül Su’ya hediye ederek imzaladı.