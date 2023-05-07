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'Fotoğraf Yolcuları' Batman'ı fotoğrafları

YAŞAM 07.05.2023, 11:36
'Fotoğraf Yolcuları' Batman'ı fotoğrafları

Türkiye’nin değişik illerinden toplanarak bir araya gelen Uluslararası Fotoğraf Sanatçıları Batmanlı fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal’ın rehberliğinde Batman'ın insan yaşamı, doğası, inanç turizmi, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı ve turizme kazandırılması kapsamında Batman’da bir araya gelerek Batman’ı fotoğrafladılar.BATMAN (İGFA) -  Organizasyonun koordinasyonunu Batmanlı fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal'ın yürüttüğü ve yurdun çeşitli şehirlerinden bir araya gelen dünyaca ünlü  fotoğraf sanatçıları  Başkanları Hasan Hulki Muradi ve Fisun Arabacı, Fikret Arabacı, Muhammet Doğantemur, Filiz Doğantemur, Hatice Bakçepınar, Ahter Atakan, Nevin Çığ, Meral Akbulut, Sultan Caninsan ve Ata Gencer Batman’da buluşarak, Batman kent merkezi ve ilçelerinin tarihi ve kültürel değerlerinin dünyaya fotoğraf kareleriyle tanıtılması için 4 gün boyunca Batman tandır kültürü, tandır yapımı, Sason Ters Lale, Sason Çileği, yanısıra tarihi mekânlarını, Raman Dağı petrol üretim sahaları, Hasankeyf, Gercüş, ve Kozluk ilçelerini fotoğrafladılar.   

Fotoğraf sanatçıları Orhan Kartal'a teşekkür ederek, “Batman’ın kadim toprakların modern şehri olduğunu gördük ve tarihi, kültürel değerlerin tanıtılmasına fotoğrafik olarak ihtiyaç vardı. Fotoğraf konusunda zengin olan Batman coğrafyasına fırsatı olan diğer fotoğrafçı grupları ile üyelerine de Batman’a gelmelerinin önemli bir kazanım olduğunu söylemeyi Güneydoğu’nun bu mutlu ve kadim kentine borcumuz olarak biliyoruz. Tüm bu olanakları bizlere sağlayan Batmanlı fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal’a davetleri ve emekleri için teşekkürlerimizi sunarız” dediler.

Türkiye geneli gezilerini devam ettiren fotoğraf ekibinin başkanı Hasan Hulki Muradi de geziyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Batman ile başlayan gezimiz, Sason’da çileğin ve Ters Lale’nin izinde devam etti. Çilek Sason’da bir başka lezzetli ve bir başka güzel kokuyor. Dönüm dönüm tarlalar arasında gezinirken Sason Çileği’ni   hem tatmak hem de fotoğraflamak fırsatı bulduk. Tabii ki değerli yöneticilerimiz bizlere değerli bilgilerde verdiler. Çilek üretiminde çiftçilere sağlanan devlet desteklerinden, köylerin gelişmesi için yolların asfaltlanmasından, çileklerin pazara ulaştırılmasına kadar yapılan işlerden tek tek bahsettiler. Bu harika gezide İstanbul’dan, İzmir’den, Adana’dan, Zonguldak’tan, Mersin’den 10 Fotoğraf Sanatçısı ile birlikteydik. Batman’ın yetiştirmiş olduğu değerli fotoğrafçı dostum, EFIAP ve PPSA unvanlı Orhan Kartal fotoğraf gezimizde önderlik etti, destekçimiz oldu. Bu yolculukta her anımızda yanımızda olan ve bölgeyi tanımamızda destek veren değerli Sason İlçe Tarım Müdürü Sayın Eyyüp Aktaş ile değerli Sason İlçe Köylere Hizmet Götürme Müdürü Sayın Şehmus Coşkun’a ve Sason Gönüllü Turizm elçisi Sabahattin Atalay’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

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