Fotoğraf Teknolojileri Müzesi görücüye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu Fotoğraf Teknolojileri Müzesi, kapılarını açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA Kağıt Müzesi'nin üst katında oluşturulan Kocaeli Fotoğraf Teknolojileri Müzesi düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 19 Ağustos Dünya fotoğrafçılık gününde yapılan açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Müze Danışmanı KOÜ Fotoğrafçılık Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Oylum Tunçeli, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaelili Fotoğrafçı İlker Kumral’ın oğlu Değer Kumral, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı.

FOTOĞRAF TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

Geçmişten günümüze fotoğraf teknolojisinin geçirdiği değişimi, fotoğraf makine ve aksesuarlarındaki tarihsel gelişimi gözler önüne seren Kocaeli Fotoğraf Teknolojileri Müzesi'nde Kocaelili fotoğraf sanatçıları Fahri Seyrek, Halil İbrahim Atmaca, Cemal Turgay ve Naci Girginsoy’un fotoğrafları ve hayat hikayelerinin yer aldığı bölüm bulunuyor. Müzede 162 yıllık kamera başta olmak üzere körüklü fotoğraf makineleri, yardımcı fotoğraf ekipmanları, filmler ve casus kameralar yer alıyor. Kocaeli’li fotoğraf sanatçısı İlker Kumral’a ait olan fotoğraf makineleri oğlu Değer Kumral tarafından müzeye verildi.Müzenin açılışında söz alan Fotoğrafçı İlker Kumral’ın oğlu Değer Kumral, babası İlker Kumral’ın en büyük hayalinin gerçekleştirildiğini belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükükın'a teşekkür etti.

"SEKA ARKEOPARK OLACAK"

Fotoğraf Teknolojileri müzesinin Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesinin içinde yer aldığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Burada bir tarih yatıyor ve aynı zamanda bu binanın da altında da tarih var. Geçtiğimiz aylarda Ünlü mimar Emre Arolat ile Seka Kültür Havzası projesini açıklamıştık. Burası arkeopark olmaya aday bir yer. Biz şu anda bir müzenin içinde bir müze açıyoruz. Burada endüstriyel bir müze var. Burada çok büyük bir hafıza var. Müze geçmişi geleceğe bağlayan somut alanlardır. Burası kocaman bir kültür havzası olacak. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Bu merkez parmakla gösterilecek bir destinasyon alanı olacak. 320 metrekare alana fotoğraf müzemizi kurduk. Müzeyi kurduğumuz yer eskiden Matbaa şefliğiydi. 310 fotoğraf makinesi sergileniyor. Aynı zamanda yardımcı malzemelerde müzemizde yer alıyor" ifadesini kullandı.

MÜZE GEZİLDİ

Konuşmaların arından Kocaeli Fotoğraf Teknolojileri Müzesinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesi yerine fotoğraf film karesi kesildi. Ardından katılımcılar geçmişten günümüze fotoğraf makinaları ve yüzlerce yardımcı parçanın yer aldığı müzeyi gezdi.