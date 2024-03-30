Fotoğraf Teknolojileri Müzesi EBA platformunda

Milli Eğitim Bakanlığı, Büyükşehir’in Fotoğraf Teknolojileri Müzesi’ni “Fotoğraf Ders Kitabı” içeriğiyle EBA platformunda yayına sunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sergilenen, çok sayıdaki fotoğraf makinesi ve ekipmanla fotoğraf teknolojisinin dünü ve bugününü gözler önüne seren Fotoğraf Teknolojileri Müzesi, eğitim araçları ve dijital içeriklerin hazırlanması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital ders kitaplarına konu oldu. Bu bağlamda Güzel Sanatlar Liseleri’nde okutulan ders kitaplarında Fotoğraf Teknolojileri Müzesi, “Fotoğraf Ders Kitabı” içeriğiyle EBA platformunda yayına sunuldu. Öğrenciler bu sayede Fotoğraf Teknolojileri Müzesi hakkında detaylı bilgiye sahip oluyor.

FOTOĞRAFIN TARİHİNİ KEŞFEDİN

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Fotoğraf Teknolojileri Müzesi, SEKA Kâğıt Müzesi içerisinde bulunan Matbaa Şefliği Salonu’nda yer alıyor. Toplam alanı 320 metrekare olan Kocaeli Fotoğraf Teknolojileri Müzesi’nde fotoğraf teknolojisinin geçirdiği değişim fotoğraf makineleri üzerinden anlatılıyor. Müzede en eskisi 1860’lı yıllara ait toplam 310 adet fotoğraf makinesi sergileniyor. Bunların yanında makinelere yardımcı pozometreler, flaşlar, vizörler, objektifler, filtreler ile fotoğraf kartları ve film laboratuvarında (karanlık oda) kullanılan materyaller gibi çeşitli araç ve gereçlerde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf Teknolojileri Müzesi, pazartesi günleri hariç diğer günler ziyaretçilerini bekliyor.