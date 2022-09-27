Food Fest'e 800 bin kişi katıldı

Antalya, görkemli bir gastronomi festivaline ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya, konuklarına tam bir gastronomi şöleni yaşattı. Türkiye’den ve dünyadan yüz binlerce lezzet tutkununu ağırlayan festivali üç gün boyunca yaklaşık 800 bin kişi ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Tarihi, eşsiz konumu, biyoçeşitliliği, benzersiz kıyıları, doğal güzellikleri ve yemek kültürü ile dünya turizminin göz bebeği Antalya, üç gün boyunca muhteşem bir gastronomi şölenine ev sahipliği yaptı. Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya’nın kapanışı da coşkulu oldu. Yerli ve yabancı dünyaca ünlü konuklara ve birbirinden renkli etkinliğe ev sahipliği yapan festivali yurt içi ve yurt dışından 800 bine yakın kişi ziyaret etti.

Turizmin kalesi Antalya, dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olduğunu da kanıtladı. Akdeniz lezzetlerini, Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak kültürünü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmeyi amaçlayan uluslararası gastronomi festivalinde; dünyadan ve Türkiye’den ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geldi.

I. Uluslararası Food Fest Antalya kapsamında Karaalioğlu Parkı içinde kurulan festival alanı Antalyalıların ve turistlerin akınına uğradı. Antalya’nın yerel tarım ürünleri ile lezzetlerinin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü. Festivalin ziyaretçileri, Antalya’nın yerel mahsullerini tanırken zengin gastronomisinin tadına baktı, eşsiz lezzetlerini keşfetti.

23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen festivalin resmi açılışı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından yapıldı. İkinci güne Antalya Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı etkinliğiyle başlayan festival, üç gün boyunca onlarca panel, söyleşi, workshop ve konsere ev sahipliği yaptı.

Alanında uzman isimlerin katıldığı panel ve söyleşilerin düzenlendiği festival, gastronomi, turizm ve ekonomi dünyasına ışık tuttu. Festivalin birinci gününde Ceyda Düvenci Sunumu ile Antalya Mutfağı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın sunduğu Meslek Örgütlerinin Yerel Yemeklere ve Tarıma Bakış Açısı, Dilara Koçak’ın konuk olduğu Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir Beslenme, ülkemizin önemli turizm temsilcilerinin katıldığı STK’ların Sürdürülebilir Turizm ve Gastronomi Politikaları, Sahrap Soysal’ın konuk olduğu Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytinli Tarifler ve gastronomi sektörünün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği Şeflerin Yerel Mutfağın Tanıtımında Etkisi başlıklı panel ve söyleşiler ilgiyle takip edildi.

Festival, panel ve söyleşilerin yanı sıra ünlü şeflerin yerel ürünlerle yaptıkları şovlara, keyifli konserlere de sahne oldu. Ünlü şeflerin şovları konuklar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı. Dünya çapında tanınan René Frank, Merlin Labron-Johnson gibi usta şeflerin yaptığı workshop’lar festivalin ilk gününe ayrı bir renk katarken, akşam saatlerinde ise ünlü şarkıcı Tuğba Yurt’un verdiği konserle gastronomi coşkusu tüm Antalya’yı sardı.

Festivalin ikinci gününde Luigi Taglienti Joann Artieda, Arda Türkmen, Jenő Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi ünlü isimlerin katıldığı workshop ve söyleşilerin ardından akşam sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle festival coşkusu doruğa ulaştı.

Festivalin son günü ise İpek Kozasından Portakal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğinin yanı sıra gün boyunca dünyaca ünlü şefler Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop’lar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlendi.

Festival kapsamında ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da Antalyalılarla buluştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de konuk olduğu Masterchef’in ünlü şeflerinin söyleşi ve workshoplarına Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Festival etkinlik alanı vatandaşlarla doldu taştı.

I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerinde düzenlenen ve coşkulu bir katılımın olduğu Akustik Konser ile sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de üç gün boyunca festival alanında festival katılımcıları ve vatandaşlarla buluştu. Bu yıl ilkini düzenledikleri festivalin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Böcek, “Üç gün boyunca kentimizde gastronomi şöleni yaşandı. Turizmin ve tarımın başkenti olan kentimize önemli bir festival kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın ve sektörün ilgisi ne kadar doğru bir iş yaptığımız gösteriyor. Uluslararası Gastronomi Festivalimizde şehrimizin Akdeniz lezzetlerini ve ürünlerini, mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım attık ve bunu gelecek yıllarda da devam ettireceğiz” dedi.