‘Foçateyn’ Foçalı tarih severle tanıtıldı

Akademisyen Tarihçi Emre Erol, Foça’nın bir dönemine ışık tutan kitabının tanıtım söyleşisinde Foçalı tarih severler ile buluştu.İZMİR (İGFA) - Akademisyen tarihçi Emre Erol, Foça Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte; ‘Foçateyn: Foça’nın Büyük Dönüşümü’ isimli kitabının yazım sürecini ve konusunu anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Merak edilen kitap başlığı ‘Foçateyn’in eski Türkçe’de bugün ilçe olan Foça kazasının resmi belgelerdeki adı olduğunu ve ‘İki Foçalar’ eski Foça ve yeni Foça belirten Emre Erol, ‘‘Yaklaşık 300 sayfadan oluşan bu kitap, 1814’ten 1920’ye ekonomisiyle, demografisiyle ve üst yapısıyla gelişen bir kasaba olan Foça’nın büyümeye ve savaşın getirdiği yıkımlar nedeniyle küçülmeye giden değişimini anlatıyor" dedi.

Emre Erol, çeşitli devlet arşivleri, görsel ve işitsel materyallere dayanarak hazırladığı çalışmasının, bugünün gerçeğinden geriye doğru bakıldığında şaşırtıcı ve öğretici bir hikaye olduğunu belirterek eseri hakkında merak edilenleri ve soruları cevaplandırdı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Akademisyen Tarihçi Emre Erol’a teşekkür etti.