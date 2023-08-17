Foçalı işçilerin ücretleri iyileştirildi

Foça Belediyesi ve Disk-Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube arasında, kadrolu işçileri ilgilendiren protokol imzalandı.İZMİR (İGFA) -2022 yılı toplu iş sözleşmesine ek yapılan 3. protokol ile kadrolu işçi ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı.

Ek protokol, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Disk-Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin tarafından imzalandı.

Disk-Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin, ‘‘Kendisi de geçmiş dönemde işçi olan ve sendikal haklar için mücadele etmiş Foça Belediye Başkanı Sayın Fatih Gürbüz’e emekten yana olan tavrı için teşekkür ederim. Bugün kadrolu işçi arkadaşlarımız ve geçen hafta belediye şirketi işçisi arkadaşlarımız için yapılan maaş iyileştirmeleri bizleri sevindirdi’’dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de ‘‘Yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamların zorluklarını derinden yaşayan işçi arkadaşlarımızın ücretlerinde, ekonomik ölçülerimizden şaşmadan iyileştirmeler yaptık. Mesai arkadaşlarım ve ilçemiz için hayırlı olsun’’dedi.