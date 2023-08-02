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Foça'da sağlık ocağında sona doğru
YAŞAM 02.08.2023, 11:45
İzmir'de Foça Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı Yenibağarası Sağlık Ocağı inşaatı sona yaklaşıyor.İZMİR (İGFA) - Çalışmaları takip eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "İleri yaştaki komşularımızın sayıca çok olduğu Yenibağarası mahallesinde, mülkiyeti belediyemize ait olan arazide inşa ettiğimiz sağlık alanını İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz" dedi.
Dayanıklı radye temel üzerindeki sağlık ocağı 154 metrekarelik alandan oluşuyor.
Üç adet poliklinik odası, acil müdahale odası, bebek bakım odası ve aşı odasının yer alacağı sağlık ocağı inşaatında çelik konstrüksiyon ve yalıtımlı prefabrik malzeme kullanılıyor.
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