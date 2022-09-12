Flamingolar İzmit Körfezi'nde...

Kocaeli’de yapılan devasa arıtma tesisleri İzmit Körfezi’nin temizlenmesinde önemli rol oynadı. Her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu.KOCAELİ (/İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı devasa arıtma tesisleriyle tertemiz hale gelen İzmit Körfezi, bu yıl da flamingoların yaşam merkezi oldu

Bir zamanlar çevre kirliliği ile anılan, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı devasa arıtma tesisleriyle mavi bir görünüme kavuştu. Temizlenen ve canlı popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmit Körfezi; güzel renkleri, uzun bacakları ve boyunlarıyla dikkat çeken flamingoların uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Renkleriyle görsel şölen yaşatan flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Körfezdeki temizlik çalışmalarıyla deniz içindeki canlı popülasyonunun yanında dışındaki çeşitlik de artış gösteriyor.

Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. Yıllar önce kirlilik nedeniyle canlı yaşamının neredeyse yok olduğu İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen temizlik politikasıyla balık türleri artış gösterirken, körfez su kuşlarının da yeni yaşam alanı haline geldi.

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında.