Flamingolar İzmirlileri büyülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzDoğa’nın yürüttüğü “Flamingo Yolu” projesiyle İzmirliler, hem deniz hem kara yoluyla Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini inceleme imkânı buluyor. Tur rehberi Göker Yarkın Yaraşlı, “Katılanlar gördükleri güzellik karşısında büyüleniyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yürüttüğü “Flamingo Yolu” projesi devam ediyor. UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi adayı Gediz Deltası’nı hem deniz hem de kara yolundan gezebilen İzmirliler, Körfez’in en renkli teknesi ve otobüsüyle yapılan turlarla alandaki kuş türlerini inceleme imkânı buluyor.

Flamingo Yolu turlarında rehberlik yapan Göker Yarkın Yaraşlı, “Pazartesi hariç haftanın her günü günde dört defa Mavişehir balıkçı barınağından teknemizle bir buçuk saatlik bir gezimiz oluyor. Gediz Deltası’nda kıyı bataklıklarına girip binlerce flamingoyu, onlara eşlik eden yüzlerce kıyı ve su kuşlarını görebiliyoruz. Teknemiz küçük, onları rahatsız etmemek için dizayn edildi. Motor da çok sessiz çalışıyor. Herhangi bir zarar vermeden buradaki doğal hayatı gözlemleyebiliyoruz. 35 kişilik kontenjanla yapılan otobüs turumuz da Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndan başlıyor. Güney Gediz Deltası’nın, karanın en uç noktasına gidiyoruz. Flamingolara ek olarak kara türleri ve memelileri görebiliyoruz. İnsanlar gördükleri güzellik karşısında büyüleniyor” dedi.

“İzmir’e yaşam sunan bir alan” Gediz Deltası’nın önemine vurgu yapan Göker Yarkın Yaraşlı, sözlerine şöyle devam etti: “Gediz Deltası dünya için çok önemli bir sulak alan. 300 farklı kuş türleri gözlemlenmiş. Dünyada nesli küresel ölçekte tehlikede olan Tepeli Pelikan, Akdeniz Foku ve Caretta Caretta cinsi kaplumbağaların üçünün bir arada yaşadığı tek alan burası. 40 bin hektarlık bir yerden söz ediyoruz. Çok geniş bir alanda yaşam sunuyor. İzmir’e yaşam sunan bir alan diyebiliriz.”

Flamingodan karabataklara Projeyle başta flamingolar olmak üzere İzmir Körfezi’nin ev sahipleri olan onlarca kuş türüne dikkat çekmek hedefleniyor. Turlar sayesinde ziyaretçiler flamingodan karabataklara, martı türlerinden pelikanlara kadar birçok kuşla ilgili bilgi edinip gözlemleme fırsatı yakalıyor.

Biletler gişeden ve web sitesinden alınabiliyor Turlara katılmak isteyenler Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndaki Flamingo Doğa Parkı’ndaki gişeden veya izdogaturizm.com sitesinden bilet alabiliyor.

Turlarla ilgili ayrıntılı bilgiye (531) 932 09 93 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.