Fitch Ratings’den “AAA” onayı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu en yüksek puan olan “AAA” olarak teyit etti. Raporu değerlendiren Başkan Tunç Soyer, “Bu tablo İzmir’in sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin lider kentlerinden biri olma yolundaki kararlılığını yansıtıyor” dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ekonomik kriz ortamında kentin tarihi yatırımlarını teker teker hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından verilen ulusal bazdaki en yüksek kredi notu olan “AAA” derecesini korumayı başardı.

Fitch Ratings, belediyenin 2022 yıl sonu ve 2023 yarı yıl verilerinin gündeme geldiği toplantı sonrasında 29 Eylül 2023’te bir rapor yayımladı. Raporda İzmir’in faaliyet performansının enflasyonist faaliyet ortamına, Türk Lirası’nın değer kaybına ve yerel seçimler öncesinde artan yatırım harcamalarına rağmen, dirençli kalacağına dair beklentilerini yansıttığı ifade edildi. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fitch Ratings tarafından verilen ulusal bazdaki en yüksek kredi derecelendirme notu “AAA” ile ülke ekonomisindeki negatif yansımaya rağmen, yabancı ve yerel piyasalardan finansman sağlamaya devam edebilecek.

“Geleceğe umutla bakmamızı kolaylaştırıyor” Raporu değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fitch Ratings’in not çizelgesinde yine en iyi notu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu notlar belediyemizin sorumluluk alanındaki görevlerini yerine getirme kabiliyetini yansıtıyor. Fitch Ratings’in İzmir’e verdiği bu yüksek kredi notu, İzmir’in sadece bugünün değil aynı zamanda geleceğin lider kentlerinden biri olma yolundaki kararlılığını ve başarısını yansıtarak, ekonomik dayanıklılığını ve kalkınma potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Kredi notları sayesinde gerek yerli gerekse yabancı piyasa yatırımcılarının Belediyemize güveninin artarak devam etmesini görmek geleceğe umutla bakmamızı kolaylaştırıyor” dedi.

“Kentimizin kalkınmasına hız kazandıracağız” AAA notu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak finansman kaynaklarına daha rahat ulaşıp, büyük projeleri hayata geçirmeye devam edebileceklerini belirten Başkan Tunç Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sayede kentimizin kalkınmasına da hız kazandırabileceğiz. Çok mutluyum ki duraksamadan, var gücümüzle kentimizi daha da ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda da gelecek yıllara etki edecek sürdürülebilir, yenilikçi, doğa ile uyumlu yatırımlara odaklanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fitch Ratings raporunda neler var? Son yayımlanan Fitch Ratings raporunda, İzmir'in uluslararası finans piyasalarına erişiminin güçlü olduğu, zayıf yıl sonu nakit pozisyonunun daha kısa vadelere sahip ulusal kredi kuruluşlarından 1,1 milyar TL tutarında taahhütlü kredi olanaklarına erişimi ile hafifletildiği vurgulandı.

Raporda ayrıca İzmir'in “Ulusal Uzun Vadeli Notu”nun ulusal akranlarından daha yüksek olmasının nedeni olarak bütçe esnekliği, ihtiyaç duyulduğunda ek likidite yaratmak için değerli bir varlık tabanını kullanabilmesi ve finansal piyasalara erişim imkânının güçlü olması gösterildi.

İzmir’in borcunun yüzde 87’sinin Euro cinsinden olduğu, borcun ortalama vadesi ve kredilerin geri ödenebilirliği sayesinde kur riskinin, kredilerin büyük çoğunluğunun sabit faizli olması ile de faiz riskinin hafifletilebildiği ifade edildi.

“AAA” en yüksek kredi notu Ülkelerin ve kurumların mali yapıları ile kurumsal performanslarını değerlendiren Fitch Ratings, açıkladığı bültenlerle yerel ve yabancı piyasalardaki yatırımcının ülke ve kurumlarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

“AAA” kategorisi yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor.