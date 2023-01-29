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Fırtınanın vurduğu Antalya’da seferberlik

YAŞAM 29.01.2023, 09:00
Fırtınanın vurduğu Antalya’da seferberlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle seferber oldu.ANTALYA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı verdiği Antalya’da hızı yer yer 150 kilometreye ulaşan fırtına ve beraberindeki kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, afet boyutuna ulaşan fırtına ve yağış nedeniyle tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleriyle gece boyunca kesintisiz görev yaparak, olumsuzluklara müdahale etti.

İtfaiye 136 Vakaya Müdahale Etti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu, Serik, Alanya, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde su baskını, mahsur kalma çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi 136 olaya müdahale etti. Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi, 6 çatı uçması, 23 su baskını, 11 ağaç devrilmesi, 10 mahsur kalma, 2 yıldırım düşmesi, 2 dereye araç uçması vakasına koştu.

Ağaçlar Devrildi

Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbarlara anında müdahale etti. Birçok noktada yola ve araçların üzerine devrilen ağaç ve kopan dallar kısa sürede kaldırıldı.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de şiddetli yağış nedeniyle göllenme oluşan cadde ve sokaklardaki mazgalları açık tutmak için yoğun çaba gösterdi. Alt geçitlerdeki su birikintileri tahliye edildi.

160 Kişilik Ekiple Müdahale

Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler, Çevre Koruma Kontrol, Fen İşleri Daire Başkanlıkları ve ASAT personelinden oluşan 160 kişilik bir ekip dev dalgaların dövdüğü Konyaaltı Sahili’ni eski haline getirmek için kapsamlı bir bakım onarım çalışması başlattı. Beach Park bölümünde oluşan kum yığınları iş makineleri ile kaldırıldı. Yıkılan ağaçlar yeniden dikilirken, kırılan dallar temizlendi.

Sahil Yolu Kumlardan Arındırıldı

Sealife Otel ile Boğaçayı arasında kalan bölümde sahil yolunu kaplayan kumlar yıkanarak ve süpürülerek temizlendi. Sahil yolunda sökülen parkeler onarılırken, zarar gören korkuluklar tamir edildi. Kumla dolan mazgallar açıldı. Dalgaların yerinden söktüğü kent mobilyaları tekrar yerlerine monte edildi. Büyükşehir ekipleri, fırtınanın izlerini silmek için gün boyu hummalı bir çalışma yürüttü.

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