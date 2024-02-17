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Fırtınalarla mücadelede bu tedbirler gözardı edilmemeli

YAŞAM 17.02.2024, 15:53
Fırtınalarla mücadelede bu tedbirler gözardı edilmemeli

Kuvvetli fırtınaların, olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olmayanları olumsuz etkileyeceğini dile getiren uzmanlar, fırtına öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirleri sıralayarak vatandaşları uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Acil Durum ve Afet Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, bireysel olarak fırtınaya karşı korunma konusunda bilgi verdi.

Fırtınalar öncesinde alacağımız tedbirleri, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmemiz önemli olduğuna dikkati çeken Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, kuvvetli rüzgârlarla ortaya çıkan ve kar, yağmur gibi yağışların da eşlik ettiği fırtınaların ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade etti. Acil durum olarak değerlendirebileceğimiz bu doğa olayının öncesinde alacağımız tedbirleri, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerinin önemli olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, balkon ve teraslardaki saksılar, uçabilecek her türlü eşyalar kaldırılmasını veya sabitlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. Yıldırım, fırtına öncesinde yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Meteorolojik uyarılar televizyon, radyo vb. yayın kuruluşlarından takip edilmelidir. Burada en önemli nokta uyarıları takip etmek ve dikkate alınmalıdır. Uyarılar yapıldıktan sonra gerekmedikçe kesinlikle dışarıya çıkılmamalı. Sahil bölgesinden uzaklaşılmalı. Balkon, teras gibi alanlarda bulunan saksılar, uçabilecek her türlü eşya kaldırılmalı veya sabitlenmeli. Kapılar, pencereler, kepenkler kapatılarak, rüzgâr girişi engellenmeli. Araçlar mümkünse kapalı garajlara park edilmeli; bina, ağaç, duvar gibi yıkılma veya parça düşme ihtimali olan yerlerden uzaklaştırılmalı. Afet ilk yardım çantası yanına alınmalı.

Öte yandan Öğr. Gör. Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, fırtına sırasında yapılması gerekenler hakkında da şu bilgileri verdi:

“Sakin bir şekilde herkes güvenliği için evlerinde veya kapalı alanlarda beklemeli. Dışarı çıkma durumunda, bina, ağaç, elektrik direği, cami minaresi gibi yerlerden uzak yürümeliyiz. Fırtına esnasında hasar meydana geldiyse hasarı onarmak için dışarı çıkılmamalı. Fırtınanın geçmesi beklenmeli. Binalara girerken kapılar kapatılmalı. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanılıyorsa; köprü, viyadük gibi yapılara dikkat edilmeli. Mümkünse alternatif yollar kullanılmalı. Fırtına meydana geldiğinde dışarıda yapılan her türlü çalışma iptal edilmeli. Askıda eşya, yük bulundurulmamalı, vinç çalışmaları durdurulmalı. Gerekli durumlarda binanın elektrik, su, doğalgaz gibi vanalarını kapatmak için hazırlıklı olunmalı. Bilhassa fırtınalı havalarda soba kullanımından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana gelmektedir.  Dolayısıyla soba kullanımında dikkatli olunmalı.” diye konuştu.

Fırtına sonrasında yapılması gerekenler hakkında da Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, “Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik kablolarına dokunulmamalı. Güvenliğinden emin olunmayan duvar, bina ve ağaçlara yakın yürünmemeli. Hasar sonradan ortaya çıkabilir. Güvenli bir şekilde yapıdaki hasarlar tespit edilmeli ve güvenlik sağlanmadan hasarlı alanlara giriş yapılmamalı. Alınacak bu önlemlerle, fırtınalara karşı kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz.” dedi.

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