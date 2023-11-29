Fırtına tekneleri batırdı, vinçle çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi hafta sonu etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Yat Limanı’nda ve Konyaaltı Sahili’nde oluşan kirliliği ortadan kaldırmak için temizlik çalışması yaptı. Yat Limanı’nda batan tekneler vinçle denizden çıkarıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’yı hafta sonu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağmur Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan teknelere büyük oranda zarar verdi. Üç tekne battı. Tekne enkazları ve fırtınanın sürüklediği atıklar Yat Limanı’nda denizin yüzeyini kapladı. Konyaaltı Sahili’nde dev dalgaların etkisiyle sahilin yürüyüş bandına ulaşan kum ve çakıl taşları görüntü kirliliği bıraktı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri söz konusu alanlarda fırtınanın hemen ardından temizlik çalışması yaptı.

TEKNE ENKAZLARI TEMİZLENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri dev dalgaların etkisiyle parçalarına ayrılıp sular altında kalan teknelerin enkazlarını vinç ve iş makineleri yardımıyla denizden çıkarttı. Denizin içinden çıkartılan tekne enkazları kamyonlara yüklenerek götürüldü.

SAHİLDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Konyaaltı Sahili’nde bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı. Dalgaların etkisiyle çimlerin üzerine yığılan kum ve çakıl taşları arozözler yardımıyla temizlendi. Dalgaların tahrip ettiği demir korkuluklar tamir edildi. Peyzaj alanları bakıma alındı.