Fırat Nehri’nin taşları kadın eliyle hayat buluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün kente kazandırdığı ve kadınların hizmetine sunduğu Karaköprü Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerler taşlara adeta yeniden hayat veriyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Fırat Nehri kenarından toplanan farklı boy ve ebatlardaki taşlar kadınların maharetli ellerinde seramik hamuru ile de birleşerek süs eşyası haline dönüşüyor.

Şanlıurfa’nın yöresel kültürünü ve turizmini yansıtan eserleri de taşlarla yapan kadınlar, bir yandan el becerilerini geliştirirken diğer yandan ev ekonomilerine de destek sağlıyor.

Fırat Nehri kıyısından toplanan taşlar boyutlarına göre düzenlenerek rengârenk boyalarla süslenen taşlar, duvar panoları, anahtarlıklar, mumluklar, süs eşyası, yöresel bebekler, Göbeklitepe figürlerine dönüştürülerek adeta yeniden hayat buluyor.

Karaköprü Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Vahide Leventoğlu, “Merkezimizde Taş bebek ve taş boyama etkinliği yapmaktayız. Taşlarımızı Bozova ilçesinden Fırat Nehri kenarından topluyoruz. Bir nevi geri dönüşümü de destekliyoruz. Taş boyayarak da ürünler çıkarıyoruz ayrıca giydirmelerde yapıyoruz. Bize bu imkânları sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.