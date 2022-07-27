Fırat Kalkanı’nda 2 askerimiz şehit oldu

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde taciz ateşi sonrasında Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal şehit oldu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde, 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB'mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB ayrıca, “Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek” ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.