Fırat Görgel'e Kahramanmaraş'ta sevgi seli

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, adaylığının açıklanmasının ardından geldiği memleketinde coşkuyla karşılandı.Tural ŞAHBAZLI (Kahramanmaraş İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel için Ak Parti İl Başkanlığı önünde karşılama töreni düzenlendi. Vatandaşlar ve partililer tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Fırat Görgel, buradan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısına geçti.

Programın açılış ve selamlama konuşmasını AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Vahit Demiröz konuşma yaptı.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve aday gösterilmeyen Hayrettin Güngör de yaptığı konuşmasında: "Beş yıl önce bu salonda bu görevi devraldım, bugün ise bu kutlu bayrağı kardeşim Fırat Görgel'e devrediyorum" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde Cumhur İttifakı'nın, Büyükşehir ve 8 ilçede ise AK Parti'nin aday çıkaracağını hatırlatarak, 11 ilçenin tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamak istediklerini aktardı.

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Görgel ise yaptığı konuşmasında şunları ifade etti: "Doğduğum, büyüdüğüm ve tüm anılarımın olduğu, sadece 4 sene üniversite okumak için dışına çıkıp onun dışında bütün hayatını burada yaşamış bir insan olarak gerçekten hizmet etmeyi, sizlerin oylarıyla ve tüm Kahramanmaraşlıların oylarıyla inşallah 1 Nisan'ı dört gözle bekliyorum. Çünkü bu şehrin her yerinde, her sokağında bir anım var. İnşallah taş üstüne bir taş daha koyabilirsem ne mutlu bana. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var."