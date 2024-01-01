Fındıkkıran izleyenleri büyüledi

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi’nin Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ünlü Rus besteci Çaykovski'nin başyapıtı Fındıkkıran adlı gösteri izleyenleri büyüledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi’nin muhteşem gösterisine ev sahipliği yaptı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi’nin Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen bale gösterisine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bale kursu öğrencileri, aileleri ve binlerce Denizlili katıldı. Konzertmeister Kemal Tören’in yönettiği ünlü Rus besteci Çaykovski'nin başyapıtı Fındıkkıran adlı gösteri İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi’nin performanslarıyla izleyenleri büyülerken, gösteri sonunda davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Sanatın ve kültürün merkezi Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan program öncesi yaptığı konuşmada İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi sanatçılarına ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin kente kazandırıldığı günden itibaren yoğun bir şekilde benzersiz etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Başka etkinliklerde de buluşmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Denizli’miz sanatın, kültürün merkezi olmaya devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.