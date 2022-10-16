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Filozof'un Kocaeli'de 'sıfır atık' heyecanı

YAŞAM 16.10.2022, 11:26
Filozof'un Kocaeli'de 'sıfır atık' heyecanı

Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof, çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, atıkların yeniden dönüştürülerek kazandırılması gerektiğine dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sıfır Atık Festivali’nde çocuklarla buluşan Lemi Filozof, atıkların dönüştürülerek yeniden kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Bir ürünün yapılması için çok fazla kaynak harcandığına dikkat çeken Filozof, Sıfır Atık Festivali’nin bu konuya dikkat çeken önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne katılan Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof, Akçakoca Oditoryumu’nda çocuklarla bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği anlamlı programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Filozof, “Beni çok heyecanlandırdınız. Çok da büyük bir kalabalık toplanmış. Hepiniz çok güzelsiniz” dedi.

“DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

Kamu kurum ve kuruluşların sıfır atık konusuna dikkat çekmek için çok sayıda etkinlik düzenlediğini ifade eden Filozof, “Ben de elimden geldiğince bu etkinliklere katılarak destek olmaya çalışıyorum. Bu konuya dikkat çekerek bilinç aşılamaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda Filozof, “Atıkları geri dönüştürmek zorundayız. Bunları geri dönüştürüp yeniden kazanmazsak çok fazla enerji harcamamız gerekir. Bu ürünler oluşturulurken çok fazla su, doğalgaz, kömür, petrol harcanıyor. Dolayısıyla geri dönüşüme çok çok önem vermeliyiz” diye konuştu.

Çocukların çok sevdiği Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof, çocuklarla ‘Kendin Yap’ atölyeleri gerçekleştirdi.

Filozof, Kongre Merkezi’ndeki yine atölyede çocuklarla buluştu.

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