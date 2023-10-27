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Filistin Yararına 'Hayır Çarşısı' kuruldu

YAŞAM 27.10.2023, 10:53
Filistin Yararına 'Hayır Çarşısı' kuruldu

Bilecik İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları gönüllüleri tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere hayır çarşısı kuruldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te İl Müftülüğü, Yediler Camii bahçesinde düzenlenen hayır çarşısı kurdu.

İl Müftüsü Ali Erhun, emeği geçenlere teşekkür ederek başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumlar için dua etti.

Bugün Kayıboyu Camii bahçesinde Filistin yararına bir Hayır Çarşısı daha kurulması bekleniyor.

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