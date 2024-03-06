Fikret Gürpınar, Keşan'da son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nde görevli Fikret Gürpınar, 5 Mart 2024 Salı günü Keşan Belediyesi önünden düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Fikret Gürpınar için Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde düzenlenen ve saat 15.30 sıralarında başlayan törene; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Ali Ünal, Tahir Özçınar, birim müdürleri, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Helvacıoğlu, “Fikret kardeşimiz, birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz, dürüst, namuslu, çalışkan, ahde vefası olan biriydi. Çok çalışkan bir insandı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Dost canlısı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Kendisi sevdiğimiz, kurumumuzda 17 yıldır hizmet eden değerli bir mesai arkadaşımızdı. Ailesine ve tüm mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Ali Küçük tarafından duaların okunmasının ardındantören sona erdi.