Ferzan Özpetek'ten Maserati'ye kısa film
İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati, Ferzan Özpetek’in yönettiği ve yakında gösterilecek kısa filminin ilk fragmanını yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati, Ferzan Özpetek’in yönettiği ve yakında gösterilecek kısa filminin ilk fragmanını yayınladı.
Maserati, ödüllü film yönetmeni Ferzan Özpetek'in aile bağları, otomotiv tutkusu ve yaşam hakkında bir hikâyenin anlatıldığı ve yakın zamanda yayınlanacak olan, 'Yol Arkadaşları (Companions on a Journey)' adlı kısa filminin ilk fragmanını yayınladı. İtalya'nın benzersiz ve büyüleyici manzaralarında geçen hikâye, ünlü bir orkestra şefi olan babalarıyla yeniden bir araya gelme niyetiyle yarımada boyunca yolculuğa çıkan üç kardeşin öyküsünü konu alıyor.
Film samimi bir aktarımla, bir ailedeki benzersiz kişiliklerin duygusal yolculuğunu, otomobilleri, Maserati MC20 Cielo Spyder, ikonik GranTurismo ve markanın ‘her günü olağanüstü kılan’ SUV’u Grecale’nin eşliğinde anlatıyor.
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|1. A.Demirspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|4. Brentford
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|4. Barcelona
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|10. Granada
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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