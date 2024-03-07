Ferruh Duygu Spor Sahası yeni görünümüne kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesislerini yeniliyorKOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yapımı ve yıpranmış sahaların yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesisleri yenileniyor.

SENTETİK ÇİM SAHA

Spor yapmaya elverişli mekanlar oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor alanlarının bakımı ve onarımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ihalesi yapılan Ferruh Duygu Spor Tesislerinde çalışmalar sürüyor. Tesis içerisinde 65x42 ölçülerindeki saha sentetik çim futbol sahasına dönüştürülüyor. Tesislerde kullanılacak konteynırların şantiye sahasında montajı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ekipler yeni yapılacak saha çiti ve top tutucuların temel ve hatıl betonu döktü.

100 KİŞİLİK TRİBÜN

İzmit Ferruh Duygu Spor Tesisi içerisinde 100 kişilik tribün yapılıyor. Tribün temel betonu, perde ve çatı döşemesinin betonu döküldü. Çevre imalatları kapsamında bordür imalatları tamamlanan spor kompleksinin granit parke taşı kaplanacak alanların betonu döküldü.