Ferizli’nin 3 mahallesine 5 kilometrelik V kanal

Sakarya Büyükşehir Ferizli’de 3 mahallede V kanal işlemlerini tamamladı. Tokat, Abdürrezzak (Konuklu), Doğancı mahallelerinde 5000 metrelik çalışmalar sona erdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen ‘V Kanal’ çalışmaları devam ediyor. Kırsal mahallelerde yolların daha uzun ömürlü olmasını sağlayan, yağışlarla birlikte taşınan malzemelerin tahliyesini kolaylaştıran ve yol güvenliğini artıran V kanal imalatları yapıldığı bölgelerde vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Ferizli’nin Tokat, Abdürrezzak (Konuklu), Doğancı mahallelerinde 5000 metrelik v kanal imalatını tamamladı. Ekipler, Kaynarca ve Hendek’te işlemleri sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kısa süre önce Söğütlü ve Erenler’de 12 bin 500 metrelik V kanal çalışmasını tamamlamıştı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, V kanal imalatlarının belirlenen program dahilinde devam edeceği ifade edilerek, “Ferizli ilçemizin 3 mahallesinde daha işlemlerimizi tamamladık.Kaynarca ve Hendek’te ise ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Yolların güvenliği, daha uzun ömürlü olması için V kanal yapımlarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. İşlemlerimiz program dahilinde devam edecek” denildi.