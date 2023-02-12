Son Dakika

Feribotlar depremzedeler için eve dönüştü

YAŞAM 12.02.2023, 09:47
Feribotlar depremzedeler için eve dönüştü

Deprem bölgesi Hatay İskenderun’daki afetzedeler için konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye hizmeti verecek 2 feribot yola çıktı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, afetzedelere destek olmak ve yaraları sarmak için her biri 1.200 yolcu kapasiteli 2 feribotu yola çıkarttı. İskenderun’a doğru hareket eden İBB’nin 1.200 kişi kapasiteli Osmangazi ve Orhangazi gemileri, afet bölgesinde bir nebze de olsa barınma sorunu ve pek ihtiyaca çözüm olacak.

Sabah 11.00 gibi Hatay İskenderun’a doğru yola çıkan feribotlara yardım kolilerinin yüklenmesi ve iç düzenlemeler tamamlandı. Orhangazi gemisinin içerisinde vatandaşlar için yaşam ve barınma alanları hazırlandı.

Yenikapı İDO İskelesinden uğurlanan feribotların depremzedelerin yaralarını sarmak üzere hazırlandığını belirten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’nin Türkiye’deki teknik kapasitesi en yüksek kurumlardan biri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Şu anda 2.800’ün üzerinde personelimiz ve 760 araçla deprem bölgesinde görev yapıyor. AFAD’ın koordinasyonunda tüm imkanlarımızı Hatay’a yönlendirdik. Gerek kendi kaynaklarımızla, gerekse bizlere ulaşan binlerce gönüllü vatandaşımızın desteğiyle deprem bölgesindeki tüm il ve ilçelere yardım ulaştırıyoruz. Şu ana kadar İBB olarak deprem bölgesine 224 tır dolusu yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. İBB Grubu ekiplerince canlı kurtarılan toplam vatandaş sayısı 501 oldu. İBB olarak deprem bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanası için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Hatay’da 9 bin metrekarelik bir lojistik üs oluşturduk. Daha sonra Samandağ, İskenderun gibi ilçelerde de yardım merkezleri kurduk. Şu ana kadar 460’dan fazla insanımızı göçük altından sağ olarak kurtardık. Tüm bu süreçleri AKOM’dan koordine ediyoruz. Hatay’daki tüm belediyeler, muhtarlar ve STK’larla işbirliği halinde çalışıyoruz.”

Bugün de yaşam merkezi haline getirilen bir gemi ile bir transfer gemisini İskenderun’a gönderdiklerini ifade eden Çağlar, “Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donattığımız gemilerimizde 1200’er kişiyi misafir edeceğiz. O kadar ince detaya kadar düşündük ki gemilerimizde kreşe, revire ve sağlık ünitelerine kadar her şeyi düşündük. Bundan sonra uzun süreli olarak deprem bölgesine yönelik desteğimizin devam edeceğini de belirtmek istiyorum” diye konuştu.

SAĞLIK, REHABİLİTASYON VE KREŞ HİZMETLERİ DE VERİLECEK

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da atıl durumda kalarak İDO tarafından İBB’ye devredilen gemileri Hatay için yaşam alanı olarak planladıklarını söyledi. İskenderun Linamı’nda konuşlanacak gemilerden Orhangazi feribotunun yaşam alanı, Osmangazi’nin ise transfer amaçlı planlandığını belirten Dedetaş, sözlerini şöyle sürdüdü:

“Özellikle sağlık, rehabilitasyon ve kreş hizmetlerini profesyonel personelimizle yürüteceğiz. Samandağ ve Antakya’da dışarıda yaşayan vatandaşlarımız gemimizde misafir edilecek. Ne kadar kalmak istiyorlarsa Orhangazi Gemisi’nin içindeki yaşamları devam edecek. Transfer olmak istiyorlarsa Osmangazi Gemisi ile liman planlamalarını yapacağız. Gemileri 250 kişilik bir ekiple 24 saatte hazırladık. Temizlik, güvenlik, mutfak, sağlık hizmetleri ile geminin kendi personeli toplam 109 kişi hizmet verecek.”

FERİBOT YAŞAM VE REHABİLİTASYON ALANI

Orhangazi gemisinde 3 öğün bin 200 kişilik yemek çıkartabilecek mutfak, duş ve tuvaletler, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Gemi içerisinde afetten etkilenen çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu. Gemide, mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olacak. Yola çıkan feribotlar, 25-30 saat sürecek yolculuğun sonunda İskenderun’a varacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9