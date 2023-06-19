Ferhat Göçer şarkılarıyla Gazianteplileri coşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ünlü şarkıcı Ferhat Göçer Konseri, 7’den 70’e bütün Gazi şehirlileri bir araya getirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca Festival Park’ta yapılan konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şarkıcı Göçer konserde sevilen şarkılarını Gazi şehirli hayranlarıyla beraber söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, günün anısına şarkıcı Ferhat Göçer’e kutnu kumaşından yapılmış ay yıldız desenli şal hediye ve çiçek hediye etti.

Sahnede konuşma yapan Başkan Vekili Halil Uğur, Ferhat Göçer’e ve alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ferhat Göçer’e bugün Gazi şehrin yalnızca kültür, gastronomi şehri olmadığını, spor şehri ile beraber sanat şehri de olduğunu siz güzel halkımızla beraber ispat ediyoruz. En önemlisi bize bu fırsatı veren, ‘Gaziantep denince akan sular durur’ diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün öğrencilerimize de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak başarılar diliyorum. Babalar Günü ayrıca. Babalık yapanları ve baba adaylarının gününü de tebrik ediyorum.”