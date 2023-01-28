Ferdi Özbeğen unutulmadı

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 10. yıldönümünde tüm mal varlığını bağışladığı TEV tarafından Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türk halkının beğenisine mazhar olarak milyonların sevgisini kazanan, piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen, vefatının 10. yılında Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. 27 Ocak Cuma günü gerçekleşen anma törenine, Özbeğen’in tüm mal varlığını ve en kıymetli hazinesi olan beyaz piyanosunu bağışladığı TEV’in Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerinin yanı sıra sanatçının yakınları, dostları ve sevenleri de katıldı.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, anma töreninde şunları söyledi: “Sanat dünyasındaki saygın kişiliği ile geniş hayran kitlesine ulaşan, değerli piyanist ve güçlü yorumcu kıymetli bağışçımız Ferdi Özbeğen, vefatından önce tüm mal varlığını ve kendisi için manevi değeri büyük olan beyaz piyanosunu Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı. Adına açılan burs fonundan bugüne kadar yüzlerce eğitim bursu sağlandı. Sanatçımız Ferdi Özbeğen’in adı, gençlerimizin eğitimine sağladığı katkılar ile daima yaşamaya devam edecek. Biz Ferdi Özbeğen’i beyaz piyanosu, güzel gülümsemesi kendisinin tabiriyle umut dolu mesajları ve müzikleri ile hatırlıyoruz. Hem sanatıyla, hem gülümsemesiyle hem de beyefendiliğiyle anılması çok özel. TEV olarak öğrencilerimiz adına ve çalışanları olarak minnettarız, ışıklar içinde uyusun.”

Vasiyetiyle tüm mal varlığını ve beyaz piyanosunu TEV’e bağışlayan Ferdi Özbeğen’in adına açılan burs fonu, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Ferdi Özbeğen’in beyaz piyanosu ise Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılıyor.