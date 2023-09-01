Fener alayı coşkusu geceyi aydınlattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı büyük coşkuya sahne oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türk tarihinin en önemli ve anlamlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, Eskişehir’de yine büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamaların akşam bölümünde Porsuk Çayı’nda her yıl Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği “Fener Alayı” geçişi düzenlendi.

Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan çoğunluğunu gençlerin ve kadınların oluşturduğu binlerce cumhuriyet sevdalısına Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. Adalar Porsuk Bulvarı ve köprüler insan seline dönüşürken, Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinden başlayarak bot ve gondollarla yapılan geçiş sırasında çalınan marşlarla Eskişehirliler büyük coşku yaşadı.

Işık gösterileri, meşaleler ve marşlar eşliğinde yapılan Fener Alayı geçişi sırasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet İlker, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Evren Olcay ve meclis üyeleri bot üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Kutlamalar hep bir ağızdan söylenen şarkı ve marşlar eşliğinde tamamlandı.