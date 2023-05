Fatsa OSB’DE asfalt sevinci

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Ordu’nun sanayileşme ve üretim açısından kalbi konumunda bulunan Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.ORDU (İGFA) - Birçok firmanın üretim yaptığı ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayan Fatsa OSB yolu Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalta kavuşuyor. Yıllardır doğal gaz sorunu yaşayan ve 2020 yılında Başkan Güler’in girişimleri ile doğalgaza kavuşan OSB’de şimdi ise asfalt sevinci yaşanıyor.

OSB’nin tek güzergâh yolu olan ve günlük 12 bin aracın kullandığı Kurtuluş ve Konakbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yolda yapılan genişletme ve alt yapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması başlatıldı.

“YENİLENEN ALTYAPI ARDINDAN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI”

Toplam uzunluğu 2,5 km olan yolun 1.100 metresinde çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler şu görüşlere yer verdi:

“Fatsa OSB’de asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Öncesinde de yolu 2 kat genişleterek 12 metreye çıkarmıştık. Doğalgazını, elektriğini de zaten yapmıştık. Buranın altyapısı tamamen halloldu. Şimdi ise asfaltını yapıyoruz. Burası bizim çok önemli bir yer. Burası Ordu’nun sanayi acısından kalbi. Bu bakımdan bu bölgeye ağırlık verdik. Ordu’da Fen İşleri Dairemiz 120 noktada çalışma gerçekleştiriyor. Büyük bir hareket içerisindeyiz. Gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız hem Ordu’yu çağdaş şehircilik acısından önemli bir yaşam alanı haline getirmek hem de şehirler arası yarışmada Ordu’yu öne çıkarmak.”

“OSB’MİZİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİYDİ”

Ziyarete Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar’da eşlik etti. Organize Sanayi Bölgesi’nin en önemli sorunlarından birinin daha çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kibar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e tüm Fatsalılar adına teşekkür etti.

Fatsa Belediye Başkanı Kibar konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ordu’muzun, Fatsa’mızın en büyük istihdam kapılarından biri olan Organize Sanayi Bölgemizdeki asfalt yol çalışması Sayın Bakanımızın talimatları ile başlatıldı. Çalışma sonucunda Fatsa OSB’mizin ana yolundan günlük 12 bin civarında geçen vatandaşımız konforlu bir ulaşım ağına sahip olmuş olacak. OSB’mizin en önemli sorunlarından biriydi. Öncesinde Sayın Bakanımızın talimatları ile buranın doğalgaz sorunu çözülmüştü ve bu sayede %30’un üzerinde tasarruf sağladık. Bu tasarrufla birlikte yatırımcılarımız yeni yatırımlara yönleniyor. Fatsa OSB’miz her geçen gün büyüyor. Büyükşehir Belediyemizdeki her bir yatırımla büyük bir hassasiyet ile elini Fatsa’nın üzerinden çekmeyen Sayın Bakanımıza Fatsalı hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Fatsa ilçemizde Bolaman’da, Ilıca Mahallemiz’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ordu’muz Sayın Bakanımızın Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu sloganıyla her geçen gelişmeye devam ediyor.”