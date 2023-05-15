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Fatih'ten Yaratıcı Drama ile Kişisel Gelişim Atölyesi
YAŞAM 15.05.2023, 13:10
Fatih Belediyesi Fatih Merkez Kütüphanesi'nin ev sahipliği yaptığı atölyeler hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Kütüphaneleri tarafından düzenlenen, Ali Kuşçu Salonu’nda uygulaması yapılan atölyede; doğaçlama ve basit metinler üzerinden yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştirildi. Atölye kapsamında kişisel becerilerin öne çıkması, empati, işbirliği ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirilmesini sağlar. Katılımcılar bir yandan eğlenirken bir yandan da kendilerini tanıma fırsatı buldular.
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|34
|49
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|34
|38
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|34
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|34
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|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
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|O
|P
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|35
|85
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|32
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|31
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|35
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
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|34
|71
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|62
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|48
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|34
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|34
|35
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|31
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|19
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