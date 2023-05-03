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Fatih Sultan Mehmet Han Gebze'de dualarla anıldı

YAŞAM 03.05.2023, 17:14
Fatih Sultan Mehmet Han Gebze'de dualarla anıldı

Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han, Gebze Belediyesi tarafından Fatih’in vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen programda dualarla anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han, Gebze Belediyesi tarafından Fatih’in vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen programda dualarla anıldı.

Fatih’in otağı Hünkar Çayırı’nda düzenlenen anma programı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa  ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, başkan yardımcıları Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Sedat Çelik, birim müdürleri ve öğrenciler katıldı.

"GELECEĞE UMUTLA BAKMALIYIZ"

Anma programında selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Bugün burada Fatih’i anmak için buradayız. O elbette bir saatte bir günde anlatılıp bitirilecek bir şahsiyet değil. Fatih neyi temsil ediyor derseniz; Fatih bir aksiyon adamı, misyon ve vizyon çizen şahsiyet. O bir hadise dayanarak Roma’yı yıkmaya niyet etmiş bir komutan. Tarihte Roma’ya kafa tutmuş iki komutan vardır. Bunlardan biri Fatih diğeri de Gebze'mizde anıt mezarı bulunan Hanibal’dır. Dolayısıyla Gebze bu anlamda stratejik açıdan önemli. 7 dil bilen ve birçok ilme yetkinliği olan bir şahsiyet idi Fatih Sultan Mehmet. Bugün bu ilme sahip kişiler profesör diyorlar ordinaryüs diyorlar. Demek ki profesör ve ordinaryüs sadece bu devirde olmuyor. Bunlar geçmişimizde de var. Bizler öncelikle millet olarak özgüvenimizi yenilemeliyiz. Biz geçmişte de vardık, güçlüydük demeliyiz ve geleceğe umutla bakmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükgöz’ün ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de,  İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han’ı vefat ettiği Gebze Tarihi Hünkar Çayırında rahmet, minnet ve dualarla yad ettiklerini dile getirdi. Selamlama konuşmalarının ardından program, Kur’an tilaveti ve yapılan duayla sona erdi. Gebze Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta da Doç.Dr. Oğuzhan Aydın, Gebzelilere Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul tarihi hakkında bilgiler verdi.

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