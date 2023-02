Fatih Belediyesi'nin deprem kampanyasına yoğun destek

Fatih Belediyesi’nin depremden etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattığını duyurduğu ilk andan itibaren Fatihliler yoğun bir ilgi ve destek gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için yardım kampanyası yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Kampanyanın duyurulduğu ilk andan itibaren Fatihliler akın akın Topkapı Afet Yardım Çadırı’na yardımlarını ulaştırmaya başladı. Çalışmaları an be an yerinde takip eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topkapı Afet Yardım Toplama Çadırı’nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Yardım toplamak için açıklama yaptığımız andan itibaren bu çadır sağ olsun bütün Fatihlilerin marketlerden, evlerinden, iş yerlerinden her çeşit yardım malzemesi taşıdılar. Acımız hakikaten içimizi acıtıyor. Milletimizin yardımlaşma duygusu, hamiyetperverliği, hassasiyeti içimizi ısıtıyor. Bütün Fatihlilere teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Rabbim milletimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bunu da hep beraber atlatacağız” dedi. Başkan Turan,

Başta battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı ve bez yardımları olmak üzere hiç kullanılmamış ürünler Topkapı Sosyal Tesisleri otoparkında kurulan Topkapı Afet Yardım Toplama Çadırı’nda teslim alınıyor. Daha sonra Fatih Belediyesi’nin tüm personelleri burada aralıksız olarak çalışarak yardımların ayrıştırılması ve paketlemesini yapıyorlar. Kolilere doldurulan malzemeler Lojistik Destek Merkezi’nde tırlara yüklenerek hiç zaman kaybetmeden deprem bölgesine doğru yola çıkıyorlar. Fatih Belediyesi’nin çağrısı üzerine kampanyaya destek olmak için yardım malzemeleriyle Topkapı Afet Yardım Toplama Çadırı’na gelen Fatihliler gece geç saatlere kadar yardımlarını ulaştırdılar. AFAD’ın belirlediği hijyen kuralları gereği kullanılmış ürünlerin kabul edilemediği kampanyamıza destek olmak isteyenler sıfır ve kullanılmamış ürünlerini sabah 10.00 ile akşam 22.00 arası ürünlerini Topkapı Afet Yardım Toplama Çadırı’na teslim edebilirler.