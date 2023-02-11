Fatih Belediyesi 1,6 milyon adet ihtiyaç malzemesi gönderdi

Fatih Belediyesi tarafından şimdiye kadar yapılan yardım çalışmalarıyla bölgeye toplamda 42 yardım tırı sevk edildi. 31 tırdaki yardım malzemeleri depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi tarafından şimdiye kadar yapılan yardım çalışmalarıyla bölgeye toplamda 42 yardım tırı sevk edildi. 31’indeki yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırıldı. Bölgeye sevk edilen 1 milyon 66 bin 886 adet çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan koli ile 189 bin 892 adet suyun dağıtımı görevli 71 personeliyle gerçekleştirildi. Ayrıca 37 kişilik FARK (Fatih Belediyesi Arama Kurtarma) ekibi; 25 iş makinesiyle arama ve kurtarma çalışmalarında AFAD’a destek verdi. 2 çorba aracımız da afetzedelere sıcak çorba ikramı yapıyor.

BAŞKAN TURAN: “HEP BİRLİKTE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediyesi olarak yardım çalışmalarına tüm yaraları sarana dek devam edeceklerini belirterek; “Bir taraftan gönderdiğimiz tırlar deprem bölgesine ulaşırken diğer taraftan da yeni sevkiyatlar için hazırlıklarımız devam ediyor. Yardımlarıyla bizlere destek olan gönüllü çalışma arkadaşlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ederim. Bu acı günlerde Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Yardımlarımızın yanı sıra su an Kahramanmaraş Elbistan ile Hatay Kırıkhan'daki Fatih Afet Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'mizde afetzedelere sıcak çorba ve yemek ikramında da bulunuyoruz. Birbirimizden aldığımız güç ile hep birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.